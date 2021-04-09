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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره سيمبا التنزاني، في الجولة السادسة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.


واستقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا، وسيكون على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.


خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.


خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، ناصر ماهر.


خط الهجوم: حسين الشحات، مروان محسن، طاهر محمد طاهر.

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