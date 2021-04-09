موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره سيمبا التنزاني، في الجولة السادسة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.







