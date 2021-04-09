فحص طبي يحدد موقف ماركينيوس من خوض مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

تحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، في لقاء بايرن ميونخ الأسبوع المقبل، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وكان نجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدفين على بايرن ميونخ، أول أمس في مباراة الذهاب، والتي تعرض فيها ماركينيوس للإصابة، حيث غادر اللقاء في الشوط الأول بعدما سجل الهدف الثاني.





ومن المنتظر أن يخضع ماركينيوس لاختبارات طبية صباح اليوم الجمعة، لمعرفة موقفه من المباريات المقبلة.





