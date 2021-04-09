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ميدو يقترب من العمل في الزمالك

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، والمستشار الفني السابق لنادي بيراميدز، قريبًا من العمل في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.


وأشارت تقارير صحفية إلى أنه قد حدث اتصالا بين أحمد حسام ميدو ومسئولو الزمالك، من أجل أن يتولى منصب المشرف العام على الفريق بدلا من أشرف قاسم.


وكان أشرف قاسم قد تمت إقالته مع رحيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.



وأوضحت التقارير أن ميدو كان أبدى رفضه لهذا الأمر في بداية المفاوضات بسبب توليه منصب المستشار الفني لنادي بيراميدز ولكن بعدما رحل عن النادي تواصل مرة أخرى مسؤولو الفريق الأبيض معه من أجل اقناعه بالموافقة.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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