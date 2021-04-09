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ضربة موجعة لبايرن ميونيخ قبل موقعة باريس

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ سيواجه باريس سان جيرمان في مباراة الإياب، بدون الثنائي سوليه وجورتسكا بسبب الإصابة.


وخسر نادي بايرن ميونيخ أمام نظيره باريس سان جيرمان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وخرج سوليه وجورتسكا في الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بعد تعرضهم للإصابة.


وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نيكولاس سوليه أصيب بتمزق في عضلة الفخذ، ونفس الأمر لليون جورتسكا الذي تعرض لآلام بشد في الفخذ الأيمن.


وتابعت الصحيفة، أن كلا اللاعبان سيغيبان عن بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل.

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