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إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن الحالة الصحية لابنه عبد الجليل وإصابته ومرضه بالتهاب فى العصب المخى التاسع، موضحًا إلى أنه سوف يجرى عملية جراحية، بعد التشخيص الدقيق للمرض، الذى أصابه منذ أكثر من 4 سنوات

وقال عبد الجليل "الأب"، عير حسابه الرسمي بفيسبوك، إن ابنه سيعمل عملية في العصب المخى التاسع، لأنه تعبان منذ 4 سنوات ونصف، بحسب وصفه، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

بينما قال ابن عمرو عبد الجليل"الحمد لله.. الحمد لله من فضل رب العالمين، ربنا قدر إنى أعرف المرض اللى عندى بالظبط بعد 4 سنين ونص بتألم كل ثانية فيهم، العصب المخى التاسع ده العصب بتاع الكلام والمضغ والبلع، هو ده العصب اللى التهب عندى وانا واقف بغنى من 4 سنين، عشان كدة مبقدرش اتكلم ولا أمضغ ولا أبلع خالص، أنا بإذن الله هعمل العملية، دى عملية تردد حرارى على العصب التاسع، كل اللى أنا طالبه منكم بس الدعاء".

يذكر أن عمرو عبد الجليل يشارك فى مسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج، المقرر عرضه بعد أيام قليلة خلال موسم دراما رمضان 2021، ويشارك فى البطولة رانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد.

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