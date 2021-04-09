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عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلنت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، أنه في حالة حرجة وطلبت من جمهوره والمقربين الدعاء له.

بينما كتبت إحدى صديقات الزوجين، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ": أنه في مرحلة حرجة الان بعد مرضه بكورونا وطالبت الجمهور بالدعاء.

وكان قد شارك الفنان خالد النبوي في حفل نقل المومياوات الملكية، وتم نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، حيث إنه كان بطلاً للفيلم الترويجي عن متحف الحضارة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفال.

وتضمن الموكب مومياوات لهؤلاء الملوك الذين يمثلون أعظم ملوك وملكات في الحضارة الفرعونية وهم الملك رمسيس الثاني، الملك رمسيس الأول، الملكة تيي، الملك أمنحتب الثالث، الملك أمنحتب الأول، الملك تحتمس الرابع، الملك أمنحتب الثاني، الملك تحتمس الثالث، الملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثاني، الملك تحتمس الأول، الملكة ميريت أمون، الملك سقنن رع تاعا، الملك أمنحتب الأول، الملكة أحمس نفرتاري، تحتمس الرابع، الملك سيتي الأول، الملك سيتي الثاني والملك مرنبتاح .


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