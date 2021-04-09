حنان مطاوع تحصد جوائز "Nish Awards" وتخطف الأنظار





وتنتظر حنان، حاليا عرض مسلسل "القاهرة كابول" ويشارك في بطولته معها عدد كبير من الفنانين منهم طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومجموعة من الشباب وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج حسام علي.

وحصدت الجائزة الثانية بالنيابة عن والدتها الفنانة سهير المرشدي عن مجمل أعمالها، فيما خطفت حنان الأنظار بإطلالة مميزة وفستان اسود بينما لمسات الميك اب احمد الخواجة وشعر هيثم دهب.