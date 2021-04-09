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كارتيرون يبحث عن بديل لفرجاني ساسي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يبحث المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن بديل للمحترف الفرنسي فرجاني ساسي، في حال قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وكان ساسي رفض تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، إذا لم تلبي شروطه المالية، حيث يريد الحصول على 2.5 مليون يورو، بينما مسؤولي الزمالك عرضوا 1.5 مليون دولار.

ويعد أبرز المرشحين لخلافة ساسي مواطنه محمد أمين بن عمر لاعب وسط فريق النجم الساحلي التونسي، وحصل على إعجاب كارتيرون، ولكن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال الفترة الماضية.

وسيلجأ المدرب الفرنسي إلي اللاعبين المحليين في الدوري المصري الممتاز، ويأتي على رأسهم محمد عبدالعاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة، ومحمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب.

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