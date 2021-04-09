نيللي تكشف عن أنسب فنانة تقدم فوازير رمضان

كشفت الفنانة الكبيرة نيللى، عن أنسب فنانة تستطيع تقديم الفوازير فى الجيل الحالى.



وقالت نيللي أثناء استضافتها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى إم سى الذى يذاع على قناة دى إم سى، أن أنسب فنانة هى دنيا سمير غانم.





وأشارت نيللي أنها تتذكر أيام تقديمها لفوازير رمضان كانت تصور لآخر أيام رمضان وقبلها تجرى بروفات حوالى 6 شهور.



يذكر أن الفنانة نيللي بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها، حينما اختارها المخرج عاطف سالم لأداء أول عمل لها وهى لا يتجاوز عمرها أربع سنوات لأداء دور فيروز وهي صغيرة في فيلم «الحرمان» مع الفنان عماد حمدي والفنانة زوزو ماضي لتشارك بعد ذلك فى عام 1955 فى فيلم عصافير الجنة للمخرج يوسف شوكت بالاشتراك مع شقيقاتها فيروز وميرفت مع الفنان الكبير محمود ذو الفقار، ثم التوالي أعمالها الفنية المميزة.