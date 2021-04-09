نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لللفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدم التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب فريق الإتفاق السعودي الحالي، والأهلي السابق.





وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، انه تم عرض وليد أزارو على كارتيرون في الأيام الماضية، لتدعيم مركز المهاجم الصريح، ولكن رفض الحصول على خدماته بسبب ان إمكانياته الفنية والبدنية لا تناسب الزمالك.





وكان المدرب الفرنسي طلب ضم مهاجم أجنبي سوبر، ليعوض رحيل مصطفي محمد الذي احترف إلي جالطا سراي التركي، في يناير الماضي، في ظل عدم إقتناعه بمستويات الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.



