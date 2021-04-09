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اعتقال شخص يشتبه في تورطه بإطلاق نار بولاية تكساس

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، أنه تم اعتقال شخص يشتبه تورطه بإطلاق نار في مدينة بريان بولاية تكساس.

وأشارت إلى أن شرطة بريان في تكساس، أعلنت وقوع عملية إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 4 آخرين.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

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