نيمار يقترب من التجديد مع باريس سان جيرمان

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصل إلي إتفاق مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح الفريق، من أجل تجديد عقده لمدة 4 مواسم مقبلة.





وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، ويريد النادي استمراره وعدم رحيله خاصةً في ظل الأنباء التي تفيد بعودته إلي برشلونة الإسباني.





وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، توصل نيمار لإتفاق شفهي مع باريس سان جيرمان لتمديد عقده لأربع مواسم جديدة، منذ شهر وهناك تفاؤل من قبل الإدارة الرياضية بقيادة، ليوناردو أروخو.



