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نيمار يقترب من التجديد مع باريس سان جيرمان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصل إلي إتفاق مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح الفريق، من أجل تجديد عقده لمدة 4 مواسم مقبلة.


وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، ويريد النادي استمراره وعدم رحيله خاصةً في ظل الأنباء التي تفيد بعودته إلي برشلونة الإسباني.


وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، توصل نيمار لإتفاق شفهي مع باريس سان جيرمان لتمديد عقده لأربع مواسم جديدة، منذ شهر وهناك تفاؤل من قبل الإدارة الرياضية بقيادة، ليوناردو أروخو.


وكان ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، صرح في وقت سابق، ان النادي يعمل على تمديد عقد الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد المهاجم الفرنسي في نفس انتهاء عقد نيمار.

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