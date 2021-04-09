برشلونة يترقب موافقة نجم مانشستر سيتي على عرضه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية ما حدث في كواليس مفاوضات برشلونة الإسباني مع الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الفوز بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن النجم الإسباني الشاب كان قد وافق على الانضمام إلى البرسا في الموسم الماضي ورفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي وذلك بعد محاولات برشلونة لضمه في آخر فترتي انتقالات ورفض المان سيتي التخلي عنه.













وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة عرضت على جارسيا راتبا أقل من الذي تم عرضه عليه في الموسم السابق بسبب الحالة الإقتصادية السيئة للبلوجرانا نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه متبقي الآن انتظار موافقة جارسيا الذي أبدى حرصه على العودة إلى صفوف برشلونة على هذا الاقتراح.