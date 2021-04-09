صراع إيطالي على نجم تورينو

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صراع مرتقب بين ميلان وروما الإيطاليين على أحد نجوم الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية بأن كلا الفريقين يخططان لتدعيم خط هجومهما في الموسم المقبل وهو ما وجدوه في تورينو.









وأكدت الصحيفة الإيطالية أن كلا من ميلان وروما يسعيان للتعاقد مع الإيطالي أندريا بيلوتي نجم تورينو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد بيلوتي البالغ من العمر 28 عامًا ينتهي مع تورينو عقب نهاية الموسم المقبل الأمر الذي قد يعجل برحيله في الصيف المقبل إذا لم يوقع على عقدٍ جديد.









وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ميلان على استعداد لتقديم 25 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات بيلوتي إلا أن تورينو يعتبر هذا الرقم أقل من قيمة نجمه الإيطالي.









وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ميلان يعتمد في منافسته على بيلوتي على اقترابه من اللعب في دوري أبطال أوروبا لكن على ما يبدو أن هذه النقطة لا تشغل بال النجم الإيطالي المفتون بنادي العاصمة الإيطالية وبمشروع تياجو بينتو المدير الرياضي للجيالروسي.









ولفتت الصحيفة الإيطالية أنه في حال تقدم ميلان بعرض تبلغ قيمته 25 مليون يورو فإن روما سينسحب من الصفقة على الفور.