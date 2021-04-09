موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدورى الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين على ملعب أنفيلد يوم السبت القادم.







