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موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدورى الإنجليزي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:07 ص
محمد جمال
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يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين على ملعب أنفيلد يوم السبت القادم.
وتقام مباراة ليفربول وأستون فيلا يوم السبت فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.
وكان فريق ليفربول خسر أمام فريق ريال مدريد ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بثلاث أهداف مقابل هدف.
ويذكر أن الريدز فى المركز السابع برصيد 49 نقطة بينما أستون فيلا فى المركز التاسع برصيد 44 نقطة.
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