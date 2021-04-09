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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يتربع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19هدف .


ويستمر الدولي محمد صلاح نجم ليفربول في ملاحقة هاري كين برصيد 18 هدف.


ويأتي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ثالثا برصيد 16 هدفاً ، يليه الثنائي الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد برصيد 14 هدف لكل منهما.


وجاء ترتيب هدافي الدوري على النحو التالي:
1- هاري كين – توتنهام : 19 هدف
2- محمد صلاح – ليفربول : 18 هدف
3- برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد : 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين – إيفرتون : 14 هدف
5- باتريك بامفورد - ليدز يونايتد : 14 هدف
6- سون هيونج مي - نتوتنهام هوتسبر : 13هدف
7- ايلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي : 12هدف
8- جيمي فاردي-ليستر سيتي : 12هدف
9- الكسدر لاكازيت -أرسنال : 11هدف
10- اولي واتكينز-استون فيلا : 11هدف
11- كاليوم ويلسون-نيوكاسل : 10هدف
12- رياض محرز-مانشستر سيتي : 9هدف
13- رحيم سترلينج-مانشستر سيتي : 9هدف
14 - ويلفيرد زاها-كريستال بالاس : 9هدف
15- بييري إميريك اوباميونج -أرسنال : 9 هدف

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