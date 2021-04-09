ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

يتربع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19هدف .

ويستمر الدولي محمد صلاح نجم ليفربول في ملاحقة هاري كين برصيد 18 هدف.

ويأتي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ثالثا برصيد 16 هدفاً ، يليه الثنائي الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد برصيد 14 هدف لكل منهما.







