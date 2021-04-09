جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

يحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٤ نقطة ، ويستعد السيتي لمواجهة ليدز يونايتد يوم السبت المقبل الموافق 10 من الشهر الجاري بالجولة 32 ضمن بطولة الدوري الإنجليزي بملعب الإتحاد.