Advertisements
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:13 ص
محمد زويد
Advertisements
يحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٤ نقطة ، ويستعد السيتي لمواجهة ليدز يونايتد يوم السبت المقبل الموافق 10 من الشهر الجاري بالجولة 32 ضمن بطولة الدوري الإنجليزي بملعب الإتحاد.
وفيما يلي يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي :
1- مانشستر سيتي 74 نقطة
2- مانشستر يونايتد 60 نقطة
3 – ليستر سيتي 56 نقطة
4- وست هام 52 نقطة
5- تشيلسي 51 نقطة
6- توتنهام 49 نقطة
7- ليفربول 49 نقطة
8 – إيفرتون 47 نقطة
9- أستون فيلا 44 نقطة
10- أرسنال 42 نقطة
11- ليدز يونايتد 42 نقطة
12- كريستال بالاس 38 نقطة
13- ساوثهامبتون 36 نقطة
14- وولفرهامبتون 35 نقطة
15 – بيرنلي 33 نقطة
16-برايتون أند هوف ألبيون 32 نقطة
17 – نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
18 – فولهام 26 نقطة
19 – وست بروميتش 21 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة
Advertisements