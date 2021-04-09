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حليمة بولند تحتفل بعد إعلان براءتها في قضية "غسيل أموال المشاهير"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تلقيها عددا من الهدايا من أهلها ومحبيها ومعجبيها بعد إعلان براءتها في قضية "غسيل أموال المشاهير" في الكويت ورفع التحفظ عن أموالها وحساباتها.

حيث تلقت بولند من والديها هدية ضخمة بمناسبة براءتها وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الخراف والنوق.

كما تلقت مجموعة كبيرة من باقات الورود والهدايا والشوكولاتة من عدد كبير من محبيها وأصدقائها.

ونشرت حليمة بولند مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الخراف في حديقة منزلها وعلقت قائلة "توي قاعدة من النوم لقيت كل هالخرفان في حديقتي فديتهم أهلي جايبيلي كل هالخرفان الله يحفظهم وحاطين شرايط وردية كيوت".

كما نشرت حليمة بولند مقطعا آخر لعدد من النياق وقالت "وهدولي بسبب طلعتي بالسلامة من بابا فديت بابا الله يحفظه ويطول بعمره ويخليه تاج على راسنا".



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