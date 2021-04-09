مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022

حدد الإتحاد الدولي لكرة القدم مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا والمقرر أن تنطلق فى شهر يونيو المقبل.



وآسفرت قرعة كأس العالم 2022 على وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.



مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم:-

الجولة الأولي: مصر ضد أنجولا. أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021

الجولة الثانية: الجابون ضد مصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 17 يونيو 2021

الجولة الثالثة : مصر ضد ليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021

الجولة الرابعة: ليبيا ضد مصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021

الجولة الخامسة: أنجولا ضد مصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021