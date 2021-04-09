تعرف على مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

وكان علي معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مونديال الأندية بقطر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.

وحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإن معلول لن يشارك في أي مباراة مع المارد الأحمر قبل منتصف مايو المقبل، حيث يحتاج اللاعب للابتعاد عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع من الآن على الأقل.







