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تعرف على مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:33 ص
أشرف عبدالناصر
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يفقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خدمات التونسي علي معلول خلال شهر أبريل الجاري.
وكان علي معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مونديال الأندية بقطر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.
وحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإن معلول لن يشارك في أي مباراة مع المارد الأحمر قبل منتصف مايو المقبل، حيث يحتاج اللاعب للابتعاد عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع من الآن على الأقل.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني اليوم الجمعة في إطار الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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