ترتيب المجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراته أمام سيمبا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم مع نظيره سيمبا التنزاني في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وكان الأهلي قد تعادل مع المريخ السوداني في المباراة الأخيرة بهدفين لمثلهما في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة السوداء بالسودان في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.



وصعد الأهلي لربع النهائي كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، خلف سيمبا المتصدر الذي يمتلك 13 نقطة في المركز الأول.



وإليكم ترتيب المجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة اليوم: