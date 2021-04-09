Advertisements

ترتيب المجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراته أمام سيمبا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
Advertisements
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم مع نظيره سيمبا التنزاني في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل مع المريخ السوداني في المباراة الأخيرة بهدفين لمثلهما في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة السوداء بالسودان في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وصعد الأهلي لربع النهائي كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، خلف سيمبا المتصدر الذي يمتلك 13 نقطة في المركز الأول.

وإليكم ترتيب المجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة اليوم:
سيمبا 13
الأهلي 8
فيتا كلوب 4
المريخ السوداني 2

أخبار تهمك

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 13 ساعة

بهذه الكلمات ينهي محمد كارتر الجدل حول إنفصاله من شيماء سيف

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

نيللي تكشف عن أنسب فنانة تقدم فوازير رمضان

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بولاية تكساس

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:57 ص

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج