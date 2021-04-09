Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة قوية ضد نظيره ليدز يونايتد، على استاد "الاتحاد" معقل السيتيزين، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في نسختها الجارية 2020 – 2021.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يتربع على قمة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 74 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل 66 هدفا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.


بينما يتواجد فريق ليدز يونايتد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويمتلك 42 نقطة، جمعها من 30 نقطة، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 14 مباراة، سجل لاعبوه 47 هدفا، واستقبلت شباكه 48 هدفا.


موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد
تنطلق مباراة مانشستر سيتي مع ليدز يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم السبت الموافق 11-4 – 2020، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.


وستذاع المباراة بين السيتي وليدز يونايتد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الانجليزي والدوريات الأوروبية الكبرى بالموسم الحالي.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 5 ساعات

بهذه الكلمات ينهي محمد كارتر الجدل حول إنفصاله من شيماء سيف

منذ حوالي 10 ساعات

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف عن أزمة كبرى في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ حوالي 10 ساعات

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:37 ص

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج