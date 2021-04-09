موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة قوية ضد نظيره ليدز يونايتد، على استاد "الاتحاد" معقل السيتيزين، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في نسختها الجارية 2020 – 2021.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يتربع على قمة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 74 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل 66 هدفا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.





بينما يتواجد فريق ليدز يونايتد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويمتلك 42 نقطة، جمعها من 30 نقطة، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 14 مباراة، سجل لاعبوه 47 هدفا، واستقبلت شباكه 48 هدفا.





موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي مع ليدز يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم السبت الموافق 11-4 – 2020، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.



