غضب في الزمالك من وكيل ساسي

غضب مسؤولي نادي الزمالك من الليبي مهند عون وكيل النجم التونسي فرجاني ساسي بسبب السياسة التي يتبعها في مفاوضات تجديد عقد لاعبه مع القلعة البيضاء.



وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية.



وأصبح مهند عون في الآونة الأخيرة يتجاهل اتصالات مسؤولى نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة وطلبوا من الدولي التونسي التواصل مع وكيله من أجل إنهاء الأمر أو الرحيل وإغلاق هذا الملف نهائيا.

