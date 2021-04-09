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غضب في الزمالك من وكيل ساسي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:38 ص
غدير أحمد
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غضب مسؤولي نادي الزمالك من الليبي مهند عون وكيل النجم التونسي فرجاني ساسي بسبب السياسة التي يتبعها في مفاوضات تجديد عقد لاعبه مع القلعة البيضاء.
وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية.
وأصبح مهند عون في الآونة الأخيرة يتجاهل اتصالات مسؤولى نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة وطلبوا من الدولي التونسي التواصل مع وكيله من أجل إنهاء الأمر أو الرحيل وإغلاق هذا الملف نهائيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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