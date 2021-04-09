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شوبير يكشف عن أزمة كبرى في الأهلي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمي النادي الأهلى والمنتخب الوطني السابق، إن لاعبي القلعة الحمراء يعانون من الملل في ولاية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق الكروي الأول.


وقتل شوبير في خلال تصريحات إذاعية:"فإن لاعبو النادي الأهلي يعانون من الملل بسبب كثرة المحاضرات الفنية لموسيماني، ويريدون العمل في الملعب أكثر".


وأضاف:"ويبالغ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في عدد المحاضرات الفنية المتعددة والطويلة التي يفرضها على جميع اللاعبين".


وأكمل:"أن لاعبين النادي الأهلي يريدون أن يكون الأمر عبارة عن نصائح لأخطائهم خلال كل تقسمية ولكن ليس العمل من خلال الفيديو بالساعات".


ويواجه النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة، بملعب السلام وي الأهلي، بمنافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

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