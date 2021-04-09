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شوبير يكشف عن أزمة كبرى في الأهلي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:40 ص
غدير أحمد
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كشفت الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمي النادي الأهلى والمنتخب الوطني السابق، إن لاعبي القلعة الحمراء يعانون من الملل في ولاية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق الكروي الأول.
وقتل شوبير في خلال تصريحات إذاعية:"فإن لاعبو النادي الأهلي يعانون من الملل بسبب كثرة المحاضرات الفنية لموسيماني، ويريدون العمل في الملعب أكثر".
وأضاف:"ويبالغ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في عدد المحاضرات الفنية المتعددة والطويلة التي يفرضها على جميع اللاعبين".
وأكمل:"أن لاعبين النادي الأهلي يريدون أن يكون الأمر عبارة عن نصائح لأخطائهم خلال كل تقسمية ولكن ليس العمل من خلال الفيديو بالساعات".
ويواجه النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة، بملعب السلام وي الأهلي، بمنافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.
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