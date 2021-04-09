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راغب علامة يكشف عن سبب مؤثر وراء رغبة صباح في بيع منزلها قبل وفاتها... فيديو

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشف الفنان اللبناني، راغب علامة، عن كواليس لقائه بمواطنته الفنانة الراحلة، صباح، في أواخر أيام حياتها.

وقال علامة في حواره مع برنامج "السيرة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إنه زار صباح ليمنعها من بيع منزلها، وأكد لها أنه سيشتريه منها لتظل ساكنة فيه.

ولكن أكدت صباح لراغب علامة أن سبب رغبتها في بيع منزلها هو ليس حاجتها إلى المال، وإنما بسبب عدم قدرتها على تمالك نفسها داخله نظرا لعوامل السن والتقدم في العمر، بحسب قول الفنان اللبناني.

وتابع علامة أن صباح أوضحت له أنها في إحدى المرات اختل توازنها وسقطت في الحمام وأصيبت في رأسها، الأمر الذي جعلها تقرر أن تبيع منزلها وتسكن في غرفة صغيرة داخل فندق، لشعورها أن منزلها أصبح كبيرا عليها، خاصة وأن أبنائها لم يكونوا بجوارها.

ورحلت صباح عن عالمنا في 26 نوفمبر/ تشرين الأول عام 2014 عن عمر ناهز 87 عاما.


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