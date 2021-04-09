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نيللي تكشف عن أقرب الأعمال التي قدمتها إلى قلبها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة القديرة نيللي عن أقرب الأفلام السينمائية التى قدمتها إلى قلبها، حيث. قالت "العذاب امرأة" مع الراحل محمود ياسين"

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس "تحديت نفسى بالدور، على الرغم أن محمود ياسين لم يكن مقتنعا بى، وفضلنا طول الفيلم مش بنكلم بعض".

يذكر أن الفنانة نيللي بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها، حينما اختارها المخرج عاطف سالم لأداء أول عمل لها وهى لا يتجاوز عمرها أربع سنوات لأداء دور فيروز وهي صغيرة في فيلم «الحرمان» مع الفنان عماد حمدي والفنانة زوزو ماضي لتشارك بعد ذلك فى عام 1955 فى فيلم عصافير الجنة للمخرج يوسف شوكت بالاشتراك مع شقيقاتها فيروز وميرفت مع الفنان الكبير محمود ذو الفقار، ثم فيلم «حتى نلتقي» مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والراحل عماد حمدي إخراج بركات، ثم فيلم « توبة» 1958 وقدمت أيضاً شخصية ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم في فيلم «رحمة من السماء» تأليف وإخراج عباس كامل.

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