18 دولة أوروبية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار

أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن سفراء 18 دولة أوروبية أصدروا بيانا، أدانوا فيه قتل المتظاهرين في ميانمار.





ومنذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، قام الجيش بقمع المظاهرات بعنف. وقد تم اعتقال نحو 2850 شخصا، وفقا للرابطة المساعدة للسجناء السياسيين، وهى منظمة غير ربحية.



