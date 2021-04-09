Advertisements
18 دولة أوروبية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار
الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:03 ص
Advertisements
أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن سفراء 18 دولة أوروبية أصدروا بيانا، أدانوا فيه قتل المتظاهرين في ميانمار.
ومنذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، قام الجيش بقمع المظاهرات بعنف. وقد تم اعتقال نحو 2850 شخصا، وفقا للرابطة المساعدة للسجناء السياسيين، وهى منظمة غير ربحية.
ورغم ذلك، استمرت المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في أنحاء البلاد، الخميس، وشهدت مدينتا ماندالاي ويانجون مظاهرات جديدة ضد الصين، حيث يتهم المتظاهرون بكين بدعم الجيش.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements