العازفة تقى تكشف لـ"الفجر الفني" عن النصائح التي تعلمتها من والدها الراحل على عبد الرحيم



وكشفت تقي عبد الرحيم لـ"الفجر الفني" عن النصائح التى قدمها لها والدها الفنان الراحل على عبد الرحيم، قبل وفاته ومازالت تعمل بها، حيث قالت: "والدي دايما كان يقوللي لازم تجتهدي ومتيأسيش مهما كانت الظروف صعبة عشان مجال الفن فى كمية إحباط كبيرة ومحتاج صبر وجهد، ولازم تذاكري علطول".





وقالت تقى، إنها كانت تتمني أن يري والدها نجاحها ولكنها على يقين إنه يشعر بها وبنجاحها.





يذكر أن موكب المومياوات الملكية وصل إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس عبدالفتاح السيسي.





شارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .





ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات أنباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا ، عن أقوى الأحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر.











