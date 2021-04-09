سيد رجب يكشف لـ"الفجر الفني" عن سبب مشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن"





يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.









أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.وكشف لـ"الفجر الفني" عن سبب مشاركته فى مسلسل "لعبة نيوتن"، حيث قال: "كان حلم حياتي العمل مع المخرج تامر محسن، وعندما عرض علي وافقت بدون تردد، لأني كنت دائما أعجب بأعماله وأتمني العمل معه".وأضاف: "كما أن الورق مكتوب بشكل جميل جدا ويجذب أي فنان إليه، بالإضافة إلى فريق العمل، فأنا أحبه بشكل شخصي، وعملت معهم من قبل، ومني زكي أعشقها بشكل خاص".