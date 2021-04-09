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برلماني: عصر المسلسلات العاطفية على وشك الانقراض
الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:30 ص
عبداللطيف هيبة
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قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن الأعمال الفنية الرمضانية هذا العام ستكون متميزة بشكل واضح خاصةً وأنها تحتوي على كوكبة من الفنانين الذين يقدمون عروضًا مميزة.
وأكد "شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن هناك توجهًا قويًا من جانب الشعب المصري لمتابعة المسلسلات الرمضانية الوطنية خاصةً التي تجسد شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن مسلسل الاختيار 2 الذي سيعرض خلال شهر رمضان الكريم، سيحقق مشاهدات كبيرة، لأن الشعب المصري شعب وطني متدين بطبعه يفضل دائما وطنه وجيشها العظيم لمشاهدة الملاحم البطولية التي يحققها أبطال مصر في الدفاع عن أرضها، كما أن الشعب المصري شعب يتكاتف في الأزمات والتي كان آخرها جنوح السفينة وحادث قطاري سوهاج، الذي شهدت تعاطف جميع المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب: "عصر المسلسلات العاطفية أصبح على وشك الانتهاء والانقراض، لأن المسلسلات الوطنية والاجتماعية هي القادمة وبشدة"، مشيرا إلى أن الأعمال الدرامية والسينمائية الوطنية أصبحت رئيسية في حياة كل المواطن، لأنها تبث روح الوطنية والتضحية من أجل الحفاظ على تراب الوطن.
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