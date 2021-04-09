طريقة سهلة تجعلك تشعر بالشبع.. اعرفها

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن المخ هو الذي يتحكم في الشهية عند الشعور بالشبع، ولهذا هناك إمكانية لملء المعدة من خلال تناول الألياف الطبيعية النباتية، مشيرًا إلى أن هذه الألياف تزيد من الإحساس بالعطش، وعند شرب الماء يزيد الإحساس بالشبع.





وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الوجبات السريعة تُسبب الإصابة بمرض السمنة، خاصة وأنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.



