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بارد ليلا معتدل نهارا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 9 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (70: 60 كم\ ساعة).

بيان بدرجات الحرارة:
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 العظمى 20
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في العريش الصغرى 15 والعظمى 21
درجات الحرارة في رفح الصغرى 15 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في نخل الصغرى 14 العظمى 24
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 26
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32
درجات الحرارة في قنا الصغرى 18 والعظمى 34
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 19 والعظمى 34
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 28

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