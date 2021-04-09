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وفاة اللواء صلاح المناوي رئيس هيئة عمليات القوات الجوية بحرب أكتوبر

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:13 ص
اللواء صلاح المناوي
اللواء صلاح المناوي
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رحل اللواء صلاح المناوي رئيس عمليات القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973.

وأعلن إيهاب المناوي، نجل شقيق صلاح المناوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رحيل عمه، طالبا له الرحمة والمغفرة.

وكتب "المناوي"، عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالي عمنا اللواء طيار صلاح المناوي رئيس هيئة عمليات القوات الجوية خلال حرب أكتوبر.. اللهم ارحمه واعف عن سيئاته وتقبله مع الشهداء والنبيين والصديقين".

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