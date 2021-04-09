وفاة اللواء صلاح المناوي رئيس هيئة عمليات القوات الجوية بحرب أكتوبر

رحل اللواء صلاح المناوي رئيس عمليات القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973.





وأعلن إيهاب المناوي، نجل شقيق صلاح المناوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رحيل عمه، طالبا له الرحمة والمغفرة.



