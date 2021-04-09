حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 9 أبريل 2021.. "احترس من المشاجرات"

يوافق اليوم 9 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 9 أبريل 2021.





برج الحمل:

مكوثك فى منزلك والإستمتاع بالمُتَع الحلال أفضل لك من جلسة المقاهى التى لا تخلو من غيبة أو نميمة، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور:

أنشطة الترفيه مثل التسوق ومشاهدة أفلام السينما واردة،الأطفال لن يتنازلوعن اللعب فجهز نفسك لساعات من الدحرجة والشقلبة معهم فى المنزل.





برج الجوزاء:

كلما ابتسمت كان النظر فى وجهك سببًا لسعادة أحدهم أو إزالة التكشيرة التى على وجهه وتشتيت الهمّ،لاتكْتَفِ بالمواساة وساعد إن أمكنك.





برج السّرطان:

لا تشْتَرِ مالاتحتاجه أو غالٍ بشكلٍ مبالغ فيه،،ستكون فكرة عظيمة إن قررت الإمتناع عن زيارة الأسواق الكبرى اليوم إلا إن كانت بغرض التنزّه فقط.





برج الأسد:

البركة تملأ منزلك بسبب اللقمة الحلال،أوقات طيبة داخل جدران المنزل مع الأسرة قد لاترغب معها فى الخروج، على الأقل اليوم.





برج العذراء:

الضحكات مع أسرتك كفيلة بكسر الملل وجعل منزلك جنّة صغيرة على الأرض، صهر أو قريب قد يزورك ليُضفى المزيد من السعادة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان:

خفّف من نبرة التوتر أو الغضب عند تحدثك مع والديْك أو أحد أفراد أسرتك،الزيارات العائليّة قد تكون سببًا فى عمل إضافى أوالعثورعلى نصفك الحلو.





برج العقرب:

ابتعد عن المُناقشات العقيمة فخسارتك لوقت ثمين أو مُقابلة هامة واردة بسبب إنغماسك فى مُناقشة ليست ذات أهميّة.





برج القوس:

ابتعد عن تلبية دعوات لأشخاص ليسو فوق مستوى الشبهات، إن لم تحرق ثيابك فسوف تجد الريح الخبيثة.





برج الجدى:

سيطرة جيّدة على لسانك توفّر لك حياة هادئة فى محيط أسرتك،،وفّر بعض طاقتك لخدمة أسرتك وعائلتك قبل أى شخص آخَر.





برج الدّلو:

مُساعدة أو مُساندة من إمرأة ذات مقام مُحترم وحيثيّة فى المجتمع، المُساعدة المُقدّمة على جبهة العمل أو الأسرة، على أىّ الأحوال عليك تقديم الإمتنان.





برج الحُوت: