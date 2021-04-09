حظك اليوم.. توقعات برج الثور 9 أبريل 2021

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توقعات برج الثور اليوم 9 أبريل 2021

أنشطة الترفيه مثل التسوق ومشاهدة أفلام السينما واردة،الأطفال لن يتنازلوعن اللعب فجهز نفسك لساعات من الدحرجة والشقلبة معهم فى المنزل.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



