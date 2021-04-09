Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 9 أبريل 2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:57 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 9 أبريل 2021
كلما ابتسمت كان النظر فى وجهك سببًا لسعادة أحدهم أو إزالة التكشيرة التى على وجهه وتشتيت الهمّ،لاتكْتَفِ بالمواساة وساعد إن أمكنك.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم بوابة الفجر برج الجوزاء الفجر

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

بهذه الكلمات ينهي محمد كارتر الجدل حول إنفصاله من شيماء سيف

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ ساعة و نصف

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف عن أزمة كبرى في الأهلي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 3 أبريل 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:37 ص

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج