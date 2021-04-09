حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 9 أبريل 2021

تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.





توقعات برج الأسد اليوم 9 أبريل 2021

البركة تملأ منزلك بسبب اللقمة الحلال،أوقات طيبة داخل جدران المنزل مع الأسرة قد لاترغب معها فى الخروج، على الأقل اليوم.





صفات برج الأسد:

مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.



