حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 9 أبريل 2021

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توقعات برج الميزان اليوم 9 أبريل 2021

خفّف من نبرة التوتر أو الغضب عند تحدثك مع والديْك أو أحد أفراد أسرتك،الزيارات العائليّة قد تكون سببًا فى عمل إضافى أوالعثورعلى نصفك الحلو.





صفات برج الميزان:

مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.



