حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 9 أبريل 2021

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توقعات برج العقرب اليوم 9 أبريل 2021

ابتعد عن المُناقشات العقيمة فخسارتك لوقت ثمين أو مُقابلة هامة واردة بسبب إنغماسك فى مُناقشة ليست ذات أهميّة.





صفات برج العقرب:

مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.



