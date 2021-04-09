إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن إحلال التكاتك واستبدالها بسيارات "الميني فان" في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الكبرى أولًا.





وأوضح "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التوك توك سيسير في الشوارع الجانبية ولكن بشرط الترخيص، مضيفًا أنه سيتم عمل وتحديد حي جغرافي لكل توك توك كهخط سير قريبًا.





وأشار إلى أنه سيتم وضع تعريفة موحدة لتسيير التوك توك قريبًا، متابعًا: "جاري وضع آلية لعملية إحلال التوك توك بالسيارة الميني فان بشكل يتناسب مع دخول المواطنين".



