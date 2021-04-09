أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 9-4-2021

استقرت أسعار الخضراوات في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سبق أن تراجعت خلال تعاملات الشهر الماضي، حيث سجل سعر كيلو"الطماطم" 2.75 جنيه مقابل 5.25 جنيه بتراجع بلغ 47.6 %، كما سجل سعر كيلو "الباذنجان الأبيض" العروس تراجعا بنحو 9.7% ليبلغ 7 جنيهات مقابل 7.75 جنيه .





وتراجع سعر كيلو "الكوسة" بنحو 8.3 % لتبلغ 5.50 جنيه مقابل 6 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغ سعر كيلو البصل(ابيض/ذهبي) نحو 4,25 جنيه مقارنة بنحو 5.75 جنيه بانخفاض بلغ 26.1%، وشهدت أسعار "الخيار" انخفاضا كبيرا بنحو 37.9% ليسجل سعر الكيلو 4.50 جنيه مقابل 7.25 جنيه.









وسجلت أسعار"الملوخية الخضراء" تراجعا بنحو 27.3% لتبلغ 8 جنيهات مقابل 11 جنيها،كما تراجعت أسعار كيلو"الفلفل الأخضر الرومي" بنحو 23.7% لتسجل 7.25 جنيه مقابل 9.50 جنيه،في مارس 2020 ، وتراجع كيلو "الجزر الأصفر بدون عروش" بنحو 36.4% ليبلغ 3.50 جنيه مقابل 5.50 جنيه،وبلغ سعر كيلو "السبانخ" نحو 6.75 جنيه مقابل 8.75 جنيه بتراجع بلغت نسبته 22.9%،.







