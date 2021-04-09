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مستقبل وطن يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس غارب

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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افتتح حزب مستقبل وطن بمدينة رأس غارب بقياد
محمد خليل بتوحبهات من أشرف رشاد الشريف التائب الأول لرئيس الحزب معرض "أهلا رمضان" تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر والنائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وذلك لتخفيف الأعباء علي المواطنين

قدم النائب "حسام صالح عوض الله" عضو مجلس النواب التهاني المباركة لاهالي وعائلات محافظة البحر الاحمر والأمه الإسلامية عموماََ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكداََ انه تم إطلاق المعرض ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم

قال "محمد خليل" امين الحزب بالمدينة ان المعرض يأتي إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت إشراف عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة وبرعاية النائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب

وقال "علي حجي " الامين المساعد للحزب بالمدينة إنه جرى تدشين هذا المعرض في إطار خطة الحزب للمشاركة في تقديم كافة وسائل العون للمواطنين ومحاربة الغلاء موضحا أن المبادرة تحمل اسم "أهلا رمضان" ضمن مبادرة حياه كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وأشار "هيثم شحات" امين العمال بالمدينة إلى انه يشارك في المعرض اكثر من 15 عارضا وذلك لتقديم وعرض المنتج بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول مثنياََ علي ما يقدمه الحزب من خدمات كبيره لاهالي المحافظة بكافة المدن.

وأوضح "مصطفي عثمان" عضو هيئة مكتب الحزب بالمدينة أن تلك المبادرات تهدف لتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل مؤكدا أن هناك مسئولية اجتماعية لأمانة الحزب بالبحر الاحمر بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية لمحاربة الغلاء
مستقبل وطن يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس غارب
مستقبل وطن يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس غارب
مستقبل وطن يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس غارب
مستقبل وطن يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس غارب
مستقبل وطن يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس غارب
مستقبل وطن يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس غارب

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