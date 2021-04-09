Advertisements

إسلامية أمريكية تقاضي "فيسبوك" وزوكربيرغ.. تفاصيل

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن منظمة حقوق مدنية إسلامية أمريكية رفعت دعوى قضائية ضد شركة "فيسبوك" بسبب مزاعم "كاذبة ومضللة" حول إزالتها لخطاب الكراهية ومواد أخرى تنتهك قواعدها.
ووفق الدعوى، التي رفعتها منظمة "المدافعون عن المسلمين في واشنطن العاصمة"، أمام المحكمة العليا أمس الخميس، فإن مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لفيسبوك وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين "شاركوا في حملة منسقة لإقناع الجمهور والممثلين المنتخبين بالكونغرس والمسؤولين الفدراليين والقادة غير الربحيين في عاصمة البلاد بأن فيسبوك منتج آمن".

كما تشير الدعوى إلى أن "فيسبوك" قد تم تنبيهها مرارا إلى خطا اخب الكراهية والدعوات إلى العنف على منصتها ولم تفعل شيئا أو لم تفعل شيئا يذكر.

وجاء في الدعوى أنه "كل يوم، يتعرض الأشخاص العاديون للقصف بمحتوى ضار في انتهاك لسياسات فيسبوك الخاصة بشأن خطاب الكراهية، والتنمر والمضايقات والعنف ... الهجمات البغيضة والمناهضة للمسلمين منتشرة بشكل خاص على فيسبوك".

بدورها ردت شركة "فيسبوك" في بيان قالت فيه إنها لا تسمح بخطاب الكراهية على منصتها، وتعمل بانتظام مع "خبراء، ومؤسسات غير ربحية، وأصحاب المصلحة، للمساعدة في التأكد من أن فيسبوك مكان آمن للجميع، معترفة بأن الخطاب المعادي للمسلمين يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة".

 وكان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى بعث رسالة لإدارتي "فيسبوك" و"تويتر" والمشرفين عليهما، دعاهم فيها إلى "محاربة الإسلاموفوبيا".

وقال العيسى وهو وزير عدل سعودي سابق في رسالته: "عليكم محاربة الإسلاموفوبيا ويجب ألاّ تكون منصاتكم حاضنة له" مبينا أن "الإدارتين قادرتان على بذل جهود أفضل، ويجب عليهما فعل ذلك".

وجاءت الرسالة ضمن حملة توعوية أطلقها العيسى بعنوان "نبذ الكراهية" في وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف وضع حد لانتشار الخطابات المتطرفة ضد المسلمين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقابله فيسبوك مسلمة فيسبوك امريكا

أخبار تهمك

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف عن أزمة كبرى في الأهلي

منذ أقل من ساعة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 6 ساعات

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بهذه الكلمات ينهي محمد كارتر الجدل حول إنفصاله من شيماء سيف

منذ حوالي 10 ساعة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"فيسبوك" تعتزم دمج الرسائل بين "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر"

مرصد الإسلاموفوبيا يستنكر الإحراق المتعمد لمسجد عمر بمدينة ليون الفرنسية

رئيس جامعة الأزهر يقرر إلغاء رسوم التسكين على طلاب البكالوريوس بالطب

بعدد محدود.. الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:37 ص

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

07:55 ص

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج