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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 9-4-2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
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تباينت أسعار الفاكهة خلال الفترة الأخيرة لتستقر فى تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجلت أسعار "التفاح الاحمر المستورد" تراجعا بنحو 6.7% ليبلغ خلال مارس الماضي نحو 21 جنيها مقابل 22.50 جنيه في مارس 2020، كما تراجعت أسعار "التفاح الأصفر المستورد" بنحو 7% ليسجل 20 جنيه مقابل 21.5 جنيه، وتراجع سعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 8.8% ليبلغ 7.75 جنيه مقابل 8.50 جنيه،كما انخفض سعر كيلو"الجوافة" بنحو 20.5% ليسجل 8.75 جنيه مقارنة بنحو 11 جنيها.

فيما زادت أسعار "اليوسفي" بنحو 7.7%ليسجل سعر الكيلو 7 جنيهات مقابل 6.50 جنيه ،كما زاد سعر كيلو"الفراولة" بنحو23.1%ليسجل 8 جنيهات مقابل 6.50 جنيه ،وبلغ سعر كيلو"الكنتالوب" نحو7,75 جنيه مقابل 7.50 جنيه في مارس 2020 بارتفاع 3.3%،وزادت أسعار"الموز البلدي" بنحو14.3% لتبلغ 10 جنيهات مقارنة بنحو 8.75 جنيه .

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