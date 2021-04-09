قبل حلول شهر رمضان.. إعدام 356 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 41 محضراً وغلق إدارى ل3 منشآت بالبحر الأحمر (صور)

وجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات تفتيشية علي منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة، وذلك استعدادا لإستقبال شهر رمضان المعظم.





وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم اعدام 356 كجم أغذية متنوعة و36لتر عصائر وزيوت لتغيرها في الخواص الطبيعية وسحب56عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها.





وكلف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي والدكتور احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم المرور على عدد129 منشآة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم اعدام 356كيلو أغذية متنوعة و36عصائر وزيوت لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 41 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى ل3 منشأت برأس غارب والغردقة لعدم توافر اشتراطات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم سحب 56عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.



وتابع وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة للحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.







جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق.