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تعرف على موعد مباراة الزمالك وتونجيث في دوري الأبطال

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الترجي صاحب الصدارة، في حين يتواجد تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد أربع نقاط.

وأنعش الزمالك أماله في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على مولودية الجزائر في لقاء الجولة الخامسة، بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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