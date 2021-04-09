حسم الليجا.. تعرف على موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة يوم السبت المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره برشلونة يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره برشلونة يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل فريق برشلونة حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٦٥ نقطة بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد ٦٣ نقطة.



