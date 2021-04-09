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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونجيث بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره تونجيث السنغالي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الترجي صاحب الصدارة، في حين يتواجد تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد أربع نقاط.

وأنعش الزمالك أماله في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على مولودية الجزائر في لقاء الجولة الخامسة، بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.
خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.
خط الهجوم: شيكابالا، مروان حمدي، أشرف بن شرقي.

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