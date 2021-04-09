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موعد مباراة الإياب بين روما وأياكس في الدوري الأوروبي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:00 ص
روما واياكس
روما واياكس
أحمد عصام
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يستضيف فريق روما، نظيره أياكس امستردام الهولندي، يوم الخميس المقبل 15 أبريل، في اللقاء الذي سيحمع بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، في إطار منافسات إياب دور الربع نهائي من الدوري الأوروبي.

وستقام المباراة بين روما وأياكس امستردام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق فريق روما الفوز في مباراة الذهاب على حساب أياكس امستردام، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب يوهان كرويف في هولندا.

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