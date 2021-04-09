أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 9-4-2021

تراجعت أسعار الدواجن خلال الشهر الماضى لتستقر اليوم الجمعة، بالرغم من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان ، و تراجع سعر كيلو الدجاج الأبيض مزارع بنسبة 12.6% ليسجل 28.75 جنيه مقابل 32.90 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.



