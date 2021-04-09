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أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 9-4-2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:51 ص
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الدواجن خلال الشهر الماضى لتستقر اليوم الجمعة، بالرغم من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان ، و تراجع سعر كيلو الدجاج الأبيض مزارع بنسبة 12.6% ليسجل 28.75 جنيه مقابل  32.90 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجع سعر كيلو الدجاج المزراع الأحمر(حي) بنحو 17.7 % ليبلغ 33.75 جنيه  مقابل 41 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الدجاج البلدي الحي بنحو 10.9 % ليسجل 38.75 جنيه مقابل 43.50 جنيه ، وانخفضت أسعار الدجاج المخلي بنسبة 13.8 % ليسجل الكيلو 65.50 جنيه مقابل 76 جنيها

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